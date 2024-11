Valerio non si ferma più. Il dj approda alle finali

Quello di Valerio Deri non è più un sogno, ma una stupenda realtà. Il dj pietrasantino, che ha 37 anni ed è affetto da sindrome di down, si sta preparando per due eventi di cui sarà protagonista grazie alla sua passione per la musica e la sua abilità apprezzata da tutti. Il primo è in agenda domani, con Valerio che per la seconda volta sarà dietro la consolle della discoteca “Barlume“ di Marina di Carrara per la seconda edizione di “Distinct“, evento che il locale di Luca Pedonese – stavolta dietro la consolle ci sarà anche lui – dededica al tema dell’inclusione. La festa durerà dalle 19 alle 24 ed è il seguito del debutto avvenuto lo scorso maggio, quando Valerio fece ballare oltre 100 persone. All’evento (apericena 15 euro: info 392-1161616) parteciperanno anche alcune associazioni del territorio con i loro ragazzi.

Valerio, sempre seguito da Luca Pedonese e sostenuto dalla mamma Marzia e dalla counselor e life coach Sabrina Cecchinelli, avrà poi un giorno per riposarsi. Martedì lo attende infatti una sfida che sembrava impossibile: la finale nazionale a San Marino del “Tour music fest“, considerato il più grande concorso europeo – giunto alla XVI edizione – aperto a cantanti, band, rapper e dj emergenti. Il 37enne si era iscritto tramite il suo maestro Bruno Del Giudice, dell’Enarmonia music school di Montignoso. Dopo una prima tappa on line, che consisteva nel presentare un video di 5 minuti con tanto di dimostrazione pratica, Valerio ha stregato la giuria arrivando alle recenti semifinali di Bologna con un’esibizione dal vivo. A San Marino ci saranno in totale 40 finalisti: chi passa andrà il 30 novembre alla finale europea, con un premio di 10mila euro. Tutta Pietrasanta ha già iniziato a tifare.

d.m.