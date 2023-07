Vacanzieri nella morsa del degrado Giungla invade un intero quartiere Ratti, serpi e immondizia a domicilio

Un angolo residenziale immerso nel verde, a due passi dal mare e dal Parco di Bussoladomani che sta vivendo momenti di gloria con la rassegna "La Prima Estate". Sembrerebbe tutto apparecchiato per una vita tranquilla, a ritmi vacanzieri e senza troppi patemi. D’altronde, tante delle villette che si affacciano sul tratto finale di via Trieste sono seconde case. In una di queste vive Giovanni Galli, consigliere regionale il cui nome è inciso a caratteri indelebili nella storia dello sport nazionale. L’ha comprata nel 1990 e la vive nei momenti di stacco dal gravoso impegno come consigliere regionale.

Da un paio d’anni, però, questo quartiere residenziale al confine con Marina di Pietrasanta viene lasciato al degrado. Le aree preoccupanti sono due: il quadrilatero verde racchiuso tra via Trieste, via Pirandello, via Medaglie d’oro e via Astoria; e soprattutto il segmento verde che costeggia il Parco della Peschiera, sviluppandosi a ridosso dei giardini delle case che si affacciano su via Trieste, e che prosegue fino a via Monte Pania, a ridosso dell’Esselunga.

In quest’area, "la vegetazione non viene curata da almeno due anni – racconta Galli –; una volta passavano e trinciavano tutto. Adesso, invece, le erbacce crescono fino a invadere i giardini". La situazione crea due ordini di problemi: "Quest’anno mi è capitato di trovare animali in giardino – continua, mostrando foto inequivocabili –: ratti enormi, e pure serpenti. E poi, col caldo che sta arrivando e le erbacce che seccano, basta che qualcuno butti un mozzicone di sigaretta per scatenare il rischio di un incendio".

Problemi simili si riscontrano nel quadrilatero verde. Anche qua, basta dare un’occhiata per accorgersi che l’area ha vissuto momenti migliori. Le recinzioni sono mezze sfasciate, la vegetazione cresce rigogliosa e invade pure la carreggiata di via Trieste. E soprattutto, tra le frasche, spuntano le chiazze bianche dei sacchetti dell’immondizia abbandonati da qualche incivile: una vera discarica abusiva.

"Ho scritto all’amministrazione di Camaiore per segnalare il problema – spiega ancora Galli –; ho avuto contatti direttamente col sindaco. Ma al momento nessuno è ancora intervenuto. Non mi interessa se le aree sono pubbliche o private: bisogna che qualcuno tenga pulito – chiude –; ne va della sicurezza di tutto il quartiere".

Daniele Mannocchi