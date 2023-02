Va’ dove ti portano i coriandoli Sfilano le pedane dell’allegria

di Sergio iacopetti Esiste anima più popolare delle carrette aggregative, realizzate da carnevalari che si autofinanziano per sfilare? Sicuramente no. Ed eccole le ‘isole’ della spensieratezza - o per meglio farci intendere -, dove la voglia di ballare e saltare non è troppo legata dai vincoli della coreografia. Sono 6 in tutto e catalizzano l’entusiasmo di centinaia di persone. Burlamania - ‘Nel paese delle meraviglie’. Rivisitazione della notissima favola di Lewis Carroll, solo che stavolta Alice, addormentatasi, finisce al Carnevale di Viareggio. “Abbiamo studiato due tipi di costumi: uno da Cappellaio Matto e uno da Alice, entrambi rivisitati per celebrare i 150 anni del Carnevale e sullo stile di Burlamacco e Ondina - dettaglia Luca Anselmi -. In aggiunta a questi ci sono anche degli Stregatto, dei Bianconiglio, dei Brucaliffo e delle Lepre Marzolina oltre all’immancabile Regina di cuori. Caretta fatta solo da volontari, con l’aiuto importante di Pierfrancesco Giunti”. Burlamatti - ‘Carnevale in primavera’. Il gruppo più longevo del Carnevale (sfila dal 1999 e forgia sempre nuove generazioni) sceglie il titolo di una iconica canzone del 1930. Un giardino di fiori, tre maschere centrali e dietro la riproposizione della facciata storica del ‘48’. “Siamo tutti fiori colorati - specifica Simone Salvati -...