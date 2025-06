Uno zeffiro che brilla in mare

A colpirmi di Levanto sono le molteplici prospettive da cui ci si può far incantare e i variegati modi in cui si può vivere un viaggio a seconda delle proprie esigenze. Arrivando dall’autostrada, Levanto è uno zaffiro incastonato nel verde: il mare luccica fino a lambire la costa e le case sono un puzzle colorato pronto a darti il benvenuto. Le strade del centro sono perlopiù in piano se si esclude la salita alla chiesa di Sant’Andrea, inconfondibile con le sue fasce di pietra bianca e nera, e il castello di origine medievale.

Tra le vie che portano al mare, l’occhio si posa sulle botteghe da cui i profumi di focaccia e di cose buone si sprigionano rendendo impossibile proseguire oltre senza acquistare almeno qualche specialità. Vale la pena fare una deviazione in Piazza della Loggia, dove un loggiato medievale patrimonio dell’UNESCO testimonia che in passato il mare era più arretrato. Era qui, infatti, che si svolgevano gli scambi commerciali sul molo di attracco e con un po’ di fantasia sembra di poter tornare indietro nel tempo. Quando il mare è agitato, la spiaggia di Levanto è il paradiso dei surfisti che si danno appuntamento per cavalcare le onde, mentre quando c’è bonaccia è l’ideale per una nuotata e un bagno di sole.

Spingendosi un po’ al largo e rivolgendo lo sguardo verso il paese, sembrerà di ammirare una tavolozza d’artista con la spiaggia brulicante, le ville più eleganti circondate da giardini curati, le barche a riposo in attesa della prossima avventura e l’inizio della pista ciclabile che corre lungo la vecchia ferrovia. Che sia con i pattini, con una bicicletta o a piedi, il percorso che da Levanto va a Bonassola e a Framura attraversa gallerie e scorci abbaglianti di azzurro. Potrebbe essere la passeggiata prima del tramonto, oppure la conclusione di un giro più ampio che attraversa le colline.

Noleggiando una e-bike anche la salita più impervia diventa una sfida alla portata di tutti. Per chi ha in mente un soggiorno attivo ci sono diversi sentieri che corrono lungo le colline e che si collegano al Parco delle Cinque Terre, oltre alla possibilità di fare immersioni e altri sport acquatici. Le barche che salpano ogni giorno in direzione del Golfo dei Poeti permettono di fare sosta nei vari paesini ricchi di fascino e di conoscere le Cinque Terre dalla prospettiva del mare.