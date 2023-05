Uno studio tedesco conferma le vittime

Un importante riconoscimento alla ricerca "L’eccidio di Sant’Anna di Stazzema-nomi e luoghi delle vittime" di Giuseppe Vezzoni e Lorenzo Alesssandrini. Infatti sul sito web del progetto NS-Täter in Italien 1943-1945 presentato il 4 maggio al Goethe-Institut Rom, insieme ai partner la Scuola di Pace di Monte Sole e il Parco Nazionale della Pace di Sant’Anna di Stazzema, alla pagina con riferimento alla strage di Sant’Anna c’è scritto che "le cifre riportate dall’Atlante e da Vezzoni e Alessandrini sono quelle oggi accettabili dal punto di vista storico".

Un progetto che è stato finanziato con il Fondo italo tedesco per il futuro e - come ha affermato il Procuratore Capo De Paolis durante la presentazione - “restituisce onore e dignità alle famiglie delle vittime”. "La segnalazione della ricerca che abbiamo compiuto nel 2020 – dice Vezzoni – è la risposta migliore alle gratuite cattiverie e affossamenti che ci sono stati dopo la pubblicazione del libro. Tra l’altro, sul manifesto della presentazione dell’importante sito che ha avuto come coordinatori il professor Carlo Gentile e il giornalista tedesco Ugo Gumpel, compare tra i nomi dei relatori anche il sindaco di Stazzema Maurizio Verona, presidente dell’Istituzione Parco nazionale della Pace"