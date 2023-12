Uno sfregio alla città e alla memoria

Provare a capire perché qualcuno abbia deciso di accanirsi contro quelle opere, che raccontano di Viareggio prima del 29 giugno e ciò che la strage ferroviaria di quella notte del 2009 ha lasciato nel cuore della comunità, è impossibile. Ma è successo: qualcuno ha sfregiato quattro dei pennelli che compongono il progetto dal titolo "Vivere e Ricordare", realizzato dalla cooperativa sociale “Le Botteghe della Cartapesta” nel 2022 e nel 2023 con il contributo delle associazioni del territorio che accolgono ragazzi con disturbi o disabilità. Ha strappato la carta da quattro dei nove pannelli, sfregiando così una dono realizzato dalla città per la città. Forse inconsapevole del messaggio che quella composizione – allestita lungo il muro della ferrovia, in via Burlamacchi – custodiva. Un messaggio di memoria, di orgoglio e di affetto. Di vita e di ricordo...