Unicredit supporta lo sviluppo sostenibile. Quindici milioni di euro a Next Yacht Group

Un finanziamento da 15 milioni di euro, è quello che ha ottenuto Next Yacht Group da UniCredit con l’assistenza di Garanzia Futuro di Sace. Un finanziamento improntato a creare un Futuro Sostenibile, in linea con il piano d’azione lanciato dalla banca a supporto del Pnrr, che ha una durata di sei anni, ed è finalizzato a supportare gli investimenti dell’azienda per aumentare la sostenibilità del suo ciclo produttivo, con un beneficio sul tasso iniziale correlato a obiettivi prefissati come il risparmio e la compensazione delle emissioni dirette e indirette di Co2, attraverso l’efficientamento dei consumi energetici. "Siamo molto contenti dell’affiancamento creditizio concessoci da UNiCredit, soprattutto per la fiducia e l’apprezzamento che ci vengono riservati - comenta Mario Petroni, presidente Next Yacht Group - L’importante finanziamento in oggetto permetterà l’attuazione del nostro ambizioso piano di sviluppo sostenibile che vedrà crescere significativamente la nostra capacità produttiva con un’attenzione particolare ai temi ESG, nei quali il nostro Gruppo crede fermamente".