Un’estate per Leo & Emma. Il dono del bagno Ester

Luigia ha conosciuto Leonardo quando era appena un bambino. E pian piano l’ha visto crescere, uscire dal cancello di casa, ogni giorno, un po’ più alto, per le passeggiate con il cane. Per correre a scuola o agli allenamenti di calcio. L’ha visto diplomarsi, diventare un fratello maggiore per Samuele, innamorarsi di Emma. Per Luigia Spazzafumo, titolare con la sua grande famiglia del bagno Ester, in Darsena, che abita proprio accanto alla porta della casa dove Leonardo Brown viveva insieme alla sua famiglia, è stato naturale dedicare al ricordo di Leo e ad Emma Genovali, scomparsi a vent’anni a seguito del tragico incidente avvenuto lo scorso 4 luglio, proprio sulla strada verso il mare, i momenti più belli di questa estate.

Ogni anno, ormai da diverse stagioni, il bagno Ester organizza infatti piccoli eventi per i clienti, "I laboratori creativi e le mini Olimpiadi per i bambini, il torneo di Burraco che da giugno si allunga fino alle porte dell’autunno, la lotteria di fine estate.... Tante piccole iniziative – racconta Luigia – che ci permettono di raccogliere fondi che destiniamo poi ad associazioni e ad enti del territorio". Così è stato per l’Aipd Versilia, per i “Poveri Vecchi“, per l’Airett... E quest’anno ogni iniziativa del bagno è stata organizzata per sostenere “Vivi con Leo & Emma“, l’associazione fondata in memoria di Leonardo e Emma Genovali. E anche i bagnini dello stabilimento, Gabriel Lubrano e Filippo Carrara, hanno scelto di devolvere alla onlus parte delle mance dei clienti raccolte tradizionalmente nella giornata di Ferragosto. Un piccolo gruzzoletto che rinforza i guadagni di un’estate di lavoro. Gabriel e Filippo non hanno avuto alcun dubbio, che investirlo in una speranza. Nel progetto che le famiglie e gli amici di Leo ed Emma, con in testa le mamme, Manuela Pardini ed Ilaria Grazioni, stanno costruendo per sostenere i giovani, e per aiutarli a superare anche i momenti più bui.

"È stato un gesto spontaneo, e bellissimo. Gabriel – racconta ancora Luigia – ha la stessa età che aveva Leo, ed è stato suo compagno di scuola; mentre Filippo invece ha conosciuto Emma & Leo attraverso i racconti degli amici. Anche il nostro barista aveva giocato a calcio con Leo e incontrato Emma". Viareggio in fondo è una piccola comunità, le cui strade spesso si incrociano. Nelle gioie e nei dolori. "E come comunità – conclude la titolare del bagno Ester – credo sia importante prendersi cura gli uni degli altri".