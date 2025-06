Una viareggina al vertice. Elisabet Spina eletta nella giunta nazionale Coni

Tosta e determinata, con il piglio di chi ha le idee chiare, lo è sempre stata anche quanto lei, poco più che bambina, giocava a calcio contro i maschietti, nelle formazioni giovanili della ‘scuola’ del Cgc Viareggio prima e della Croce Verde dopo. In campo si faceva vedere e sentire. Insomma, nessun timore reverenziale. Elisabet Spina – da pochi giorni eletta nella giunta nazionale del Coni, il Comitato olimpico nazionale, in quota ai tecnici – ha sempre avuto precisi obiettivi da raggiungere, come quell’andare alla scoperta di ‘cosa c’è dietro l’angolo’, la voglia costante di crescere, giorno dopo giorno, in quel mondo dello sport nel quale si trovava a suo agio.

Viareggina con sangue (materno) nordico, anche se nata a Pietrasanta (quando il punto nascita era al vecchio ospedale ‘Lucchesi’), nelle ultime ore Elisabet Spina è stata piacevolmente investita dalle centinaia di attestati e messaggi di felicitazioni per la storica elezioni nella giunta del Coni. "E’ un onore e onere – ha detto –. Dovrò lavorare nell’interesse della crescita di tutto il movimento sportivo nazionale, con particolare attenzione al ruolo dei tecnici". Poche parole ma idee chiare. Da sempre. "Una predestinata" ha sottolineato Ivo Coli, presidente del Cgc Capezzano Pianore, la società – satellite prima del Milan e poi dell’Empoli – dove Elisabet Spina ha fatto la gavetta prima da allenatore e poi da dirigente. Una scuola formativa che prima l’ha portata ad ottenere il massimo dei voti nel corso di allenatori di calcio Uefa A (davanti a tutti i maschi…) nel 2016 e due anni dopo a prendere le redini del comando del settore femminile del Milan. Il tutto accompagnato da missioni internazionali per l’Uefa, comparsate tv a ‘Quelli che il calcio’, stage per il calcio femminile – è stata una buona giocatrice di serie A, con esperienze anche all’estero – e una costante crescita del suo ‘personaggio’, anche se lei ha sempre puntato ad essere antipersonaggio, preferendo parlare con i fatti (compiuti) e non con le parole. Vale la pena di ricordare che Elisabet Spina è stata protagonista nelle prime edizioni del Versilia Football Planet, la manifestazione ideata da Marco Calamari, premiata dal nostro giornale con l’Oscar versiliese dello sport e dal Centro Giovani Calciatori Viareggio che nel 2022 le assegnò il premio ‘Ondina’.

Ora l’ingresso, in punta di piedi, nella stanza dei bottoni del Coni: il futuro è oggi, non può attendere.