Una serata magica nel ricordo di Viola

Un inedito connubio i “Gambe di polpo“, l’unione tra il Carneval Puccini di Torre del Lago con il CarnevalDarsena, capace di regalare a Viareggio una serata speciale. Condita di sorrisi e di solidarietà, in un clima viareggino e familiare.

Grazie ad “Asta la cena“, l’iniziativa promossa da due comitati rionali, è arrivato infatti un importante contributo per sostenere “L’artefice Viola“, l’associazione nata in ricordo di Viola Barghetti, che – come hanno spiegato la mamma, Simona Lippi, e la sorella, Ginevra – ha scelto di impegnarsi per sostenere il percorso dei pazienti di oncologia pediatrica e un importante progetto di ricerca contro il cancro. A questo scopo durante la serata è stato raccolto un contributo da 3.200 euro: mille euro sono stati donati dal ristorante Puccini 20 dell’hotel Esplanade, che ha accolto a braccia aperte l’evento, mentre altri 2.200 euro sono arrivati dall’avvicente asta – battuta da Stefano Pasquinucci, accompagnato da Monica Caniparoli, Silvia Olivi e Davide Dinelli – di 26 pezzi unici offerti dagli artisti del Carnevale e non solo. A suon di rialzi l’opera più ambita è stata la prima “damina“ realizzata da Elodie Lebigre, seguita dal quadro di Alessandro Bonuccelli ispirato a Daniele Biagini, per finire con i “ciortoni“ di Jacopo Allegrucci. E se qualcuno, alla fine, è rimasto a mani vuote, tutti i presenti sono tornati a casa con il cuore pieno. E per questo i "Gambe di Polpo" sono già pronti a tornare.