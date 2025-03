Una poesia dedicata ai donatori

Ha messo in versi la sua esperienza di donatore, e poi ha regalato la poesia, incorniciata in un quadretto, al personale del Centro trasfusionale dell’ospedale “Versilia“. È l’omaggio del poeta viareggino Devid Bracaloni (che a maggio pubblicherà il nuovo libro “Poetic Patch) per cui "donare il sangue è, in un certo senso, un altro modo per fare poesia. Perché – spiega – significa dare qualcosa di se stessi, senza venire a conoscenza di chi riceverà questo dono. Ed è inoltre un motivo di speranza da condividere e un messaggio per le nuove generazioni, che hanno un po’ di difficoltà sul piano dei sentimenti e della relazione".

Il quadretto è stato sistemato nella sala d’attesa del centro trasfusionale, "In modo che tutti i cittadini e in particolare coloro che vengono da noi per donare possano leggere questa lirica scritta con il cuore" dice la direttrice del servizio di Immunoematologia e medicina trasfusionale dell’ospedale Versilia Maria Silvia Raffaelli. Cogliendo l’occasione per ribadire che "I donatori e le donatrici contribuiscono davvero alla cura di molte persone e spesso a salvare loro la vita".

E "Come dice anche Devid – prosegue la dottoressa Raffaelli – è fondamentale far capire anche ai più giovani l’importanza di questo nobile gesto. Perché il sangue non si produce in fabbrica, ma si può solo donare e perché alcuni farmaci salvavita possono essere prodotti esclusivamente se c’è disponibilità di plasma sanguigno. La donazione periodica è inoltre anche un’efficace forma di medicina preventiva, perché i controlli a cui viene sottoposto il sangue raccolto permettono di individuare la presenza di virus o di valori ematochimici, che possono rivelare eventuali malattie della persona".