Una pedalata fronte mare Via ai lavori per la ciclabile sulla Marina torrelaghese

Ruspe e scavatrici sono già all’opera sulla Marina di Torre del Lago, dove sono cominciati i lavori per la pista ciclabile che congiungerà il viale Kennedy al viale Europa e che, attraverso il vialetto sterrato della Lecciona, si unirà quindi al Vialone della Darsena e ancora su, lungo la Passeggiata, pedalando fino a Forte dei Marmi.

"L’obiettivo era realizzare entro l’estate un percorso ciclabile che potesse collegare tutto il territorio di Viareggio con la costa versiliese – dice l’assessore ai lavori pubblici Federico Pierucci –. E così dopo i lavori in Darsena di un anno fa abbiamo programmato quelli sulla Marina per questa stagione, e abbiamo raggiunto quanto ci eravamo prefissati".

L’intervento – finanziato con 768mila euro tramite l’accordo con Mover, come già anticipato da La Nazione – ricalcherà per materiali e dimensioni quello completato la scorsa estate in Darsena: la pista torrelaghese correrà per un chilometro e mezzo di fronte agli stabilimenti balneari, raso strada e protetta da un cordolo, e si connetterà al viale Kennedy con un attraversamento rialzato sul lato dell’ex Frau Marlene. In fase di valutazione per la realizzazione della segnaletica orizzontale una nuova tipologia di materiali sperimentali capaci si assorbire la luce durante il giorno e rifletterla durante la notte. Per quanto riguarda i posti auto – tema sempre scottante – quelli che saranno sacrificati per la nuova ciclabile, verranno recuperati disegnando a pettine quelli che attualmente sono in linea e arretrando appena lo spartitraffico tra le due carreggiate.

L’opera sarà completata per l’inizio di luglio "E – aggiunge l’assessore Pierucci – rappresenta il primo lotto dei lavori di riqualificazione della Marina". Ulteriori due milioni di euro, per metà messi dal Comune e per l’altra metà con fondi Pnrr, saranno per investiti per il recupero del fronte locali "con la realizzazione di nuovi marciapiedi, aiuole e un nuovo disegno della rotonda d’ingresso sulla Marina".

La progettazione del secondo lotto dei lavori sul fronte mare della frazione – che l’amministrazione intende realizzare per la stagione balneare 2024 – è allo studio dell’ingegner Alberto Landucci, che ha pianificato anche l’intervento di recupero di Piazza Cavour per la mercato Srl, già incaricato dal Comune. "Dai fondi Pnrr siamo riusciti ad ottenere complessivamente 12 milioni di euro, ai quali – conclude l’assessore ai lavori pubblici, Pierucci – se ne aggiungono altrettanti investiti dal Comune per la rigenerazione del territorio. Dallo Stadio dei Pini a via Mazzini, passando per la Marina e il Belvedere di Torre del Lago fino al recupero di piazza Piave. Sarà un’intensa stagione di grandi lavori".

Martina Del Chicca