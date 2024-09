Una passeggiata nell’arte di Monet. La mostra nel centro di Pietrasanta

Un viaggio tra reale e virtuale, una passeggiata “en plein air“ che trasporta, non solo nel centro storico di Pietrasanta, ma nel mondo, nell’arte, negli amori e nella vita di Claude Monet. È “Inside Monet“, la passeggiata, a tappe e all’aria aperta, nelle strade del centro, organizzata dal Museo virtuale dell’architettura e della scultura in collaborazione drammaturgica con Libero Stelluti, direttore del cast attoriale, composto da Alice Bologna, Cristiano Dessí, Anna Solinas e Simona Nasi, che ha visto partecipare, accompagnati da un attore narrante la vita e le passioni del pittore, e immersi, proprio nel museio, con visori VR nei suoi quadri, cogliendone sfumature e dettagli, oltre 800 persone. E che continuerà, con una proroga della visita fino al 15 settembre, ad ospitarne altrettanti. "Impressionante! Molto bello, mi è piaciuto visitare il MuSA!. Esperienza semplicemente meravigliosa e magica grazie anche alla simpatica e dolce guida, speriamo in altre iniziative simili. Esperienza emozionante affiancata da molta professionalità" sono solo alcuni dei commenti di alcuni tra i visitatori, locali e non, che hanno avuto la possibilità di immergersi nelle opere pittoriche di Monet anche grazie ad emozionanti performance attoriali, dimostrando l’ottima riuscita di un’iniziativa che unisce nuove tecnologie e arte. "Ci abbiamo creduto e abbiamo fatto bene! L’accoglienza che il pubblico ci ha riservato è per noi fonte di grande soddisfazione - commenta il presidente di Lucca InTec, Marco Magnani -.Grazie alla collaborazione con la società Way Experience, che ha prodotto il progetto, e all’utilizzo di una tecnologia altamente sofisticata, il MuSA ha potuto così esprimere tutta la sua potenzialità". "La grande partecipazione durante il periodo estivo ha superato ogni più rosea aspettativa. Il binomio Pietrasanta Città d’arte e Monet ha suscitato grande interesse non solo allargando l’offerta turistica della Piccola Atene ma avvicinando anche molti versiliesi. Siamo lieti di prorogare ulteriormente l’iniziativa", aggiunge Filippo Viti, presidente della Mutua BVLG Ets che ha collaborato alla realizzazione dell’evento organizzato dal MuSA di Pietrasanta su incarico della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest.

Un evento che vedrà, fino al 15 settembre, tour in partenza con punto di ritrovo al Musa, in via Sant’Agostino, dal venerdì alla domenica, alle 19 e alle 21.30, per una capienza, per tour, in lingua italiana, di 25 persone, e con la possibilità per le scene in Virtual Realitydi scegliere tra italiano, inglese o francese e di avere un copione dell’accompagnatore in inglese o francese da poter visualizzare tramite QR Code, sul proprio smartphone.