Una Pasqua tra sport, arte giochi in piazza

Sport, animazione e tradizione religiosa per le prossime festività pasquali con appuntamenti organizzati dall’assessorato alla cultura e turismo. Per l’occasione particolarmente curati anche gli spazi verdi con nuove fioriture nelle aiuole e sul Pontile una speciale installazione di Andrea Roggi. Anche quest’anno la città sarà invasa dalle 64 squadre partecipanti all’Universal Youth Cup Torneo Internazionale Apuane Memorial Dott. Michele Aliboni, manifestazione di calcio giovanile U11 (anno 2013) che si svolge dal 29 marzo al 1 aprile in 8 campi della Versilia. La cerimonia inaugurale è alle 18.30 con la sfilata di tutte le squadre che partendo dalla pinetina Tarabella arriveranno al palco davanti al Fortino dove si terrà il giuramento. A dare il benvenuto per l’amministrazione comunale il sindaco Bruno Murzi insieme al vice Andrea Mazzoni e al consigliere allo sport, Alberto Mattugini. Presente anche Virginia Aliboni, figlia di Michele che porterà il suo saluto ai giovanissimi atleti a nome della famiglia.

Sabato 30 marzo animazione per i bambini in Piazza Garibaldi: dalle 16,30 lancio di coltelli, numero di equilibrismo sul filo, gag comiche, numeri di giocoleria, attrazioni di equilibrismo, acrobazie su monocicli e rulli oscillanti. Gran finale con l’acrobata che si esibirà su cerchio e rete aerea. Laboratorio di bolle (ingresso libero), truccabimbi e zucchero filato. Domenica 31 dalle 15 sempre in piazza Garibaldi giochi di logica, rompicapo e burattini. Lunedì 1 aprile alle 15 invece trenta giochi di legno che riprendono le antiche tradizioni popolari e, alle 16 e alle 17 doppio show del mimo incantatore Saeed Fekri.