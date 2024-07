Una messa a Montigiano. Simbolo del mondo ferito

Sarà celebrata domenica la prima “Giornata diocesana di riflessione e preghiera di riparazione per le azioni contro il Creato“. E in questa occasione, l’arcivescovo Paolo Giulietti celebrerà una messa solenne, alle 21, nella chiesa di Montigiano, che fu al centro dell’incendio del 2022.

"C’è la necessità di affrontare con consapevolezza e speranza i disastri ambientali che stanno

colpendo la nostra casa comune" scrive il presule in una lettera inviata a fedeli e parroci "ricordo la devastazione del grande incendio del 2022 in Versilia e dei dissesti idrogeologici che negli anni recenti anni hanno colpito seriamente il nostro territorio montano. Tali calamità naturali sono segnali allarmanti, a livello locale, delle ferite inflitte al nostro pianeta". Inoltre precisa che "La preghiera sarà al centro, poiché rappresenta un potente strumento di cura e rinnovamento; attraverso di essa, infatti, possiamo trovare la forza e liispirazione per diventare custodi più responsabili e amorevoli del Creato".

L’iniziativa è curata dall’ufficio pastorale sociale e dall’ufficio ecumenismo e dialogo interreligioso. Sul sito della diocesi è possibile scaricare materiale per la preghiera nelle comunità.

Sulla giornata, monsignor Giulietti nella lettera così conclude: "Papa Francesco, nella Laudato si’, ci ricorda l’importanza di riconoscere la sacralità del Creato e di adottare uno stile di vita rispettoso della terra, delle sue risorse e dei fratelli che la abitano, poiché molto spesso a pagare le maggiori conseguenze della crisi ecologica sono le popolazioni più povere. Le sue parole ci esortano a seminare speranza e porre atti di rigenerazione".