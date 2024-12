Una freccia tra le onde. Varato il nuovo Ab 100. Gioello di Next Group

Varata al Polo Nautico la nona unità della linea AB100 di AB Yachts. Il gruppo Next Yacht Group con questo evento ha messo in acqua sei yacht quest’anno nelle due linee, AB Yachts e Maiora, e ha attualmente in costruzione sei unità di AB Yachts e altrettante di Maiora. In quattro anni di gestione, ha raddoppiato i dipendenti diretti arrivando a oltre cento persone, sta avendo ottimi riscontri sui mercati più importanti, e ha raggiunto nel 2023 un fatturato di circa 75milioni di euro.

Il modello AB 100, che è quotato 8-10 milioni di euro, coniuga prestazioni straordinarie, stile distintivo e un’eccellente vivibilità a bordo. Ha una lunghezza di 30,50 metri e velocità massima superiore ai 50 nodi (90 chilometri orari). Questa vera freccia dei mari è un due ponti con flybridge ampio e ben integrato nella sovrastruttura. L’armatore italiano ha scelto questo modello per le sue doti di comfort coniugate all’abitabilità e alla velocità dello yacht, che ha denominato “Ass VI”.

Da rilevare, sempre nell’ambito della cantieristica e dei service dedicati, che da quattordici anni Polo Nautico rappresenta una struttura indispensabile per i vari delle decine di yacht che vengono prodotti negli hangar interni e per le unità provenienti dai vari cantieri della Darsena. L’azienda fu costituita nel 2002 dopo la fine della Società Esercizio Cantieri che occupava la stessa area di 38mila metri quadrati. Diversi furono i soci consorziati per potere sviluppare la nautica da diporto: Fipa (oggi Next Yacht Group), Rossinavi, Mediterranea, Benetti Sail, Giannetti, Vss, Navalia, Eureka, Italyacht, Clm, CbNavi e altri.

Polo Nautico, dopo le crisi generalizzata del 2008, ha ottenuto importanti risultati di bilancio sempre in crescita, con il cantiere Sanlorenzo che ha ottentuto la maggioranza delle quote societarie, seguito da Rossinavi e Mast Italia. In loco, Sanlorenzo costruisce yacht in metallo fino a 44 metri, e in composito fino ai 42 metri, con varo diretto a pochi metri dagli hangar. Anche Rossinavi realizza i suoi mega yacht che vengono posizionati su un pontone speciale.

Come azienda del refit e delle manutenzioni Polo Nautico, che ha come amministratore unico Riccardo Cima, è tra i più importanti player italiani di settore ed è nota per gli eccellenti interventi sui grandi yacht, attività essenziale nella nautica, dove si registra una sempre più forte domanda. Il grande stabilimento è frequentato giornalmente da centinaia di tecnici delle aziende del terziario, che possono accedere alla mensa aziendale e dove sarà aperto anche un bar pasticceria interno.

Walter Strata