Un ringraziamento speciale "A tutti gli operatori del Versilia"

Leonardo Simi ha avuto un incidente in bici lo scorso 15 luglio. E oggi, uscito dall’ospedale ci tiene a ringraziare quanti lo hanno assistito all’ospedale Versilia. "Ho potuto riscontrare – dice – la professionalità, umanità, gentilezza di tutto lo staff del Pronto soccorso dell’Ospedale Versilia e del reparto ortopedia dove sono poi rimasto una settimana dopo aver avuto un doppio intervento.

Appena arrivato al pronto soccorso in un giorno peraltro molto critico (sabato 15 luglio alle 14) dove tanti erano i pazienti presenti ho trovato uno staff di persone tra medici infermieri e Oss veramente molto competenti e con una grande umanità e gentilezza. Nei vari passaggi fatti per i controlli del caso ho sempre trovato una grande collaborazione. Purtroppo non ricordo i nomi di tutti quelli che ho conosciuto, ma vorrei ringraziarli tutti a iniziare dalla dottoressa ortopedica di Cagliari del Pronto soccorso, il dottor Palomba che mi ha operato, il dottor Argiolas, i due fisioterapisti e tutti gli infermieri per la loro gentilezza".