Un ricco calendario, aspettando la finale: è la "Settimana del Plm"

Una settimana di eventi in vista della serata finale del Premio Letterario Massarosa. La "Settimana del Plm" è diventata in questi ultimi anni un appuntamento immancabile che completa il ricco calendario di eventi collaterali alla manifestazione. Si parte oggi alle 18 alla Brilla a Quiesa con la presentazione del libro "Puccini, interviste con una star" di Patrick Poini (edizioni GFE). L’autore dialogherà con il presidente del comitato organizzatore del Premio Stefano Santini e sarà l’occasione per legare il premio alle celebrazioni del centenario del Maestro. Le letture dell’attrice Patrizia Lazzarini e le musiche dei maestri Giampiero Pierini e Roberto Baccelli renderanno la serata ancora più magica.

Si prosegue domani con il ritorno dei "Pomeriggi del Plm": dalle 15 alle 17,30, in municipio, sarà possibile scoprire i libri delle passate edizioni del Premio. Mercoledì 13 sarà la volta del "Plm Scuola", alle 9 nell’auditorium delle "Pellegrini" nel capoluogo, con i ragazzi che hanno partecipato alle varie sezioni, le premiazioni, ma anche momenti musicali e letture per una cerimonia di premiazione che riprende il format della serata finale a teatro.

Ultimo atto della "Settimana del Plm" sarà ovviamente la cerimonia finale, alle 21 al Teatro Vittoria Manzoni con le cinque opere finaliste, gli interventi teatrali e musicali, e la giuria popolare che dal vivo decreterà il vincitore della 38ª edizione.

"La settimana del Plm ha come obiettivo principale quello di rafforzare e promuovere il rapporto del premio con la nostra comunità", commenta l’assessore alla cultura Adolfo Del Soldato.

"Siamo alla settimana più importante per il Premio che continua a crescere di anno in anno – commenta Giuseppe Scibetta, presidente della Fondazione Pomara Scibetta arte, bellezza e cultura –; siamo orgogliosi di essere a fianco del Comune e di tutti coloro che lavorano a questo prestigioso premio".