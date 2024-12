Un paese più inclusivo . Approvato il nuovo Peba con le barriere da eliminare

Approvato il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (Peba). Il consiglio comunale ha infatti varato all’unanimità il nuovo strumento di pianificazione urbanistica e inclusione che individua gli interventi necessari per rimuovere le barriere architettoniche ancora presenti. Il piano, redatto dall’architetto Andrea Marchi con la collaborazione degli architetti Patricia Guerriero, Roberto Fiaschi, Mirko Mariotti e Marco Mei, non si è limitato ad analizzare le strade cittadine, ma ha previsto anche una dettagliata valutazione degli edifici pubblici, come il Comune e il cimitero comunale. Il lavoro ha prodotto una mappatura precisa degli interventi da realizzare per migliorare l’accessibilità.

"Il Peba è fondamentale per identificare gli interventi per rimuovere le barriere che ancora limitano l’accesso ai disabili – commenta Andrea Mazzoni, vicesindaco con delega all’urbanistica – Forte dei Marmi ha già un buon livello di accessibilità. Questo è il risultato del lavoro svolto dalla nostra amministrazione e da quelle che ci hanno preceduto. Tuttavia continueremo a investire per eliminare le barriere architettoniche residue. Per questo, lavorerò a stretto contatto con l’assessore Massimo Lucchesi, che si occupa della viabilità comunale, per garantire che gli interventi vengano attuati nel miglior modo possibile. Ringrazio quindi i tecnici e gli uffici comunali che hanno lavorato affinché si arrivasse all’approvazione del Peba, uno strumento grazie al quale Forte dei Marmi dimostra ancora una volta il suo impegno verso una maggiore inclusività e accessibilità. Lo strumento verrà condiviso con le principali associazioni impegnate su questo fronte"