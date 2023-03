Un museo per Sandro Luporini Nasce al secondo piano della Gamc

Un museo tutto per "Lupo". Il secondo piano della Gamc è destinato a diventare la Galleria Sandro Luporini. Per esempre. Il sindaco Giorgio Del Ghingaro e l’assessora alla cultura Sandra Mei stanno elaborando il progetto, hanno già fatto l’accordo per l’acquisto di 82 dipinti, ed è partita la richiesta di contributo alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Il paroliere di Giorgio Gaber, oggi 92enne, viareggino di nascita, trova così una definitiva celebrazione a casa propria. La galleria verrà allestita al secondo piano del Palazzo delle Muse e costituirà la nuova sezione della Gamc. Le opere acquistate sono quelle che erano state esposte alla mostra “Dipingere l’ansia per dipingere la storia - Libertà è partecipazione”. In tutto 82 quadri a olio, 6 opere grafiche originali, 15 tecniche miste: in più 40 manifesti, immagini, foto e testi del lavoro di scrittore svolto insieme a Gaber. L’esposizione era stata ideata da Philippe Daverio e poi curata da Giuseppe Cordoni. Dei quadri era stato scritto: "Il metafisico e il quotidiano si toccano a tal punto da lasciare a questa semplicità un senso di smarrimento che non riguarda l’artista ma chi si incontra con le sue opere. Luporini conosce la sua canzone e la canta...