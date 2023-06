Un mese fa ci lasciava Volpe I ringraziamenti della famiglia

Esattamente un mese fa ci ha lasciato l’ingegner Alessandro Volpe, figura di spicco della società viareggina, non solo per la sua attività professionale, ma anche come politico e successivamente come scrittore di libri, una passione che lo aveva contagiato. Oggi la moglie Titti e i figli Valentina e Lorenzo desiderano ringraziare tutte le persone che sono state loro vicine in un momento così difficile e che hanno loro trasmesso un enorme affetto contribuendo a rendere meno traumatico il distacco con l’adorato padre e marito. L’ingegner Volpe aveva lasciato un segno indelebile in chiunque aveva conosciuto. La sua ironia, il suo modo di scherzare e di rapportarsi con gli altri era un tratto distintivo del suo esuberante carattere. Nel mondo del Carnevale dove era amato e benvoluto da tutti (soprattutto dai carristi) era stato per decenni il responsabile tecnico della sicurezza del circuito e delle stesse costruzioni. In cittò ha lasciato un vuoto.