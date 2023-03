Un gestore per tre eventi Emesso il bando unico

Non più tre bandi per altrettanti eventi, ma una gara unica per chi vorrà d’ora in poi organizzare e gestire il “Country and Garden show“, “Waiting for Christmas“ e “Pietrasantaklaus“, iniziative che si terranno tutte nel parco della Versiliana. La selezione pubblica avdrà come scadenza quella del 25 marzo e sfocerà in una vera e propria convenzione mirata a promuovere un solo “pacchetto“. I tre eventi, negli ultmi anni affidati all’associazione “Ponte del Principe“ di Fiumetto, riguarderà come detto il “Country and Garden show“, in agenda dal 22 al 25 aprile in contemporanea con “Marina in fiore“, la fiera promozionale “Waiting for Christmas“ che si terrà dal 15 al 17 settembre e infine la manifestazione commerciale a carattere straordinario “Pietrasantaklaus“ in programma dal 17 al 19 novembre. La convenzione, tra le altre cose, prevede una spesa di 6mila euro per l’utilizzo dei locali della Versiliana, di cui 4mila a carico del Comune e 2mila a carico del soggetto incaricato: ulteriori info sul sito internet del Comune.