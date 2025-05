"Un dono della natura". Nel giardino della scuola si posa la falena gigante

Dopo aver svolazzato chissà dove, si è fermata dove cresce la curiosità e ogni scoperta si trasforma in meraviglia. Nel giardino di una scuola elementare. Alla primaria “Don Sirio Politi“, alla Migliarina, nei giorni scorsi si è posato un sempre più raro (soprattutto in città) esemplare di saturnia del pero, o pavonia maggiore: la più grande farfalla notturna europea che può raggiungere i 15-17 centimetri di apertura alare. Più del palmo di una mano.

A notarla, poggiata sul muro bianco dove si arrampicano le scale antincendio dell’istituto, sono stati i piccoli alunni e le alunne della classe IB durante la ricreazione. Rimasti colpiti dalle dimensioni della falena, caratterizzata dalla livrea con quattro grandi macchie, che ricordano gli occhi di pavone, dipinte sulle ali brune. Caratteristiche che hanno affascinato grandi artisti e scienziati della storia; il primo a descriverla fu Aristotele nella sua Historia Animalium, che l’ha osservata sulla costa dell’Egeo settentrionale.

E con la stessa curiosità gli studenti delle “Politi“ sono rimasti, con discrezione, ad osservare il lepidottero, coinvolgendo anche le docenti Patrizia Morotti e Sara Caponera. E riuscendo con uno scatto ad immortalare quel gigante notturno apparso in piano giorno, è cominciata subito la ricerca per conoscere il nome dell’ospite speciale. Arrivato a scuola "come un dono della natura".

Hanno scoperto di trovarsi di fronte ad un esemplare di saturnia del pero grazie alla consulenza della guida ambientale Virginia Palestini, che qualche giorno prima aveva accompagnato la scolaresca in una lezione di outdoor education lungo i sentieri della Bufalina. E grazie alla quale hanno imparato ad annusare, ascoltare e guardare la natura nel nostro paradiso della biodiversità. A tal proposito la Saturnia Pyri, oltre ad un simbolo di bellezza naturale, svolge un ruolo ecologico significativo come indicatore della salute degli ecosistemi. La sua presenza è spesso segno di un ambiente sano e ben conservato.