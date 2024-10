Un diploma per Viola. Omaggio in S.Agostino

Viola avrà il suo diploma. Sabato 19 ottobre nel Chiostro di Sant’Agostino dalle 10 si terrà una iniziativa per ricordare la studentessa viareggina Viola Barghetti, scomparsa nel dicembre scorso a soli 18 anni vinta da una terribile malattia che ha affrontato con forza, sottoponendosi alle cure senza trascurare l’impegno con lo studio all’istituto d’arte “Stagi“. Il momento clou della giornata sarà alle 11,30 con la consegna del diploma e la liberazione in cielo di 100 palloncini viola da parte degli amici. "Avremo l’onore di ricordare una giovane anima che ci ha lasciati troppo presto – commenta Germano Cipolletta dirigente scolastico Don Lazzeri-Stagi – ma che continua a vivere attraverso la sua arte e i ricordi che ha saputo donare a tutti noi. Un ringraziamento speciale va al Comune di Pietrasanta e alla famiglia, che hanno reso possibile questa giornata. Insieme, ci ritroveremo per celebrare il diploma che Viola avrebbe conseguito, un traguardo che vogliamo riconoscere con tutta la dignità e l’amore che meritava. Invito i ragazzi, compagni di scuola e amici di Viola, a partecipare a questo evento e a unirsi a noi in un’estemporanea di pittura per onorare la sua visione del mondo. Sarà un momento speciale per sentirla ancora tra di noi, attraverso i suoi scatti e la nostra libera interpretazione delle sue opere. Non mancate, perché ogni colore, ogni pennellata, ogni emozione sarà un tributo al suo talento e alla sua memoria. La sua arte continuerà a parlare, a commuovere e a farci riflettere, perché Viola è ancora qui, nei nostri cuori".

Fra.Na.