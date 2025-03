Un Carnevale al vertice. Corso da tutto esaurito. E ora si sogna in grande

Dalle banchine del porto, per le notti del Baccanale; al lungomare in Passeggiata, per il corso mascherato sui viali. E ritorno. Tutto d’un fiato, dondolando come lampare di qua e “di là del molo“, tra un ballo e una canzone, come se fossimo in apnea dalla quotidianità. Come sospesi in un universo senza gravità. Dove quasi non si avverte il peso dell’età, dei pensieri, delle tristezze, e anche delle liti sulla pace (che assurdità) tra i leader del Mondo... E “Diglielo al mondo – cantava Adriano Barghetti nel Twist dei ragazzi – che cosa magica sarebbe la vita, se fosse come questo (nostro) gran girotondo..."

Quando il CarnevalDarsena gira intorno al Carnevale succede proprio questa magia: Viareggio si stacca dalla terra, con tutti i suoi problemi, per galleggiare in uno spazio di felicità. E con questo stato d’animo, di leggera sospensione, la città si prepara a vivere oggi il quinto corso mascherato. Dalle 15, risvegliati dai colpi del cannone, i carri e le mascherate – che abbiamo visto danzare sotto la pioggia, splendere al sole, accendersi col buio – torneranno ad inseguirsi in questo “gran girotondo“, che accoglie Emergency e il progetto “R1pud1a“ che, prendendo spunto dall’Articolo 11 della Costituzione con cui l’Italia ripudia la guerra, vuole sensibilizzare sul tema della pace. Sarà presente la presidente Rossella Miccio per parlarne nel corso dell’incontro in programma alle 12 nella Sala Congressi dell’Hotel Palace. Dove sono attese anche le delegazioni del Carnevale di Piazza Pontida, di San Benedetto del Tronto e il pubblico delle grandi occasioni.

Sarà un sfilata da “quota un milione“? Le premesse perché gli incassi superino le più fiduciose aspettative e ogni record registrato nella storia della manifestazione (l’asticella sono i 970mila euro del 2024) ci sono tutte, almeno così parrebbe incrociando i dati delle prenotazioni alberghiere di questo week-end (trascinate anche dalle notti dal Baccanale) e le prevendite dei biglietti on-line che dalla Cittadella, con un solo aggettivo, vengono definite "Stratosferiche". D’altra parte, in questi giorni di Carnevale grasso, siamo su un altro Pianeta.