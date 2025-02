Un cardiologo alla Monasterio

BANDO DIRIGENTE CARDIOLOGIA

procedura selettiva bandita da Monasterio con scadenza il 27 febbraio 2025. La procedura è per il conferimento di un incarico a tempo determinato come dirigente medico disciplina Cardiologia a supporto della Unità Operativa Complessa “Cardiologia Pediatrica e del Congenito Adulto”, per la durata di 5 anni, con rapporto di lavoro esclusivo.

Ulteriori informazioni sul bando al link https://www.monasterio.it/albo-on-line/bandi-di-concorso/

BANDO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

è prorogato al 27 febbraio 2025, ore 14, il termine di presentazione delle domande di servizio civile universale previsto dall’art. 5 del Bando per la selezione di 62.549 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all’estero, pubblicato sul sito del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale in data 18 dicembre 2024.

PIZZAIOLO/A

Ristorante Pizzeria La Pergola Via del Fortino 97 Lido do camaiore, cercarsi personale pizzaiolo/a con esperienza forno a legna per contratto indeterminato. Contattare numero: 058467893

SECONDO BAGNINO

Bagno Teresa di Viareggio cerca per sorveglianza, assistenza bagnanti, pulizia, lavori di manutenzione ordinaria. esperienza di almeno 4 anni nella mansione e conoscenza della lingua inglese. Completano il profilo capacità di lavorare in gruppo e puntualità. Marzo-Ottobre 2025 con orario da concordare. 6 giorni lavorativi su 7. Per candidarsi 0584396482 o il 3937128345 o cv a [email protected]