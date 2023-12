Un bilancio da 40 milioni. Contributi al sociale intatti. E poi tante piste ciclabili

Bilancio di previsione in consiglio comunale: stasera si discuterà il documento che tocca le casse del Comune e dei cittadini. Oltre 40 milioni di euro per mantenere l’addizionale Irpef con calcolo progressivo a seconda del reddito, le tariffe a domanda individuale basse e uno stanziamento maggiore per il sociale. I tagli dei contributi in conto affitto saranno coperti in parte dal Comune: lo Stato non garantisce più alcuni interventi infatti dall’anno in corso. Il bilancio punta in primis agli investimenti: in particolare con gli 11 milioni del fondo Pnrr per mercato ortofrutticolo, la biblioteca, la scuola materna Mafalda di Capezzano. A gennaio verra’ demolito l’Arlecchino e in settimana prossima verra’ consegnato il progetto ad hoc: la Regione darà 5 milioni di euro e questo sara’ l’opera più significativa. Per rifiuti e scuola si parla di ‘fiore all’occhiello’ in termini economici cioè il rapporto tra il servizio offerto e le tariffe pagate e’ eccellente: ad esempio a persona il costo dei rifiuti a Camaiore e’ di 250 euro rispetto al Forte dove e’ notevolmente maggiore. Il miglioramento deve riguardare le manutenzioni: allo scopo per la passeggiata e le piazze più piccole l’appalto per il verde e’ stato concesso ad un’unica ditta per avere una visione complessiva dell’attività. Per il centro storico vengono stanziate risorse per il decoro e la sua caratterizzazione oltre che per preservare le attività presenti. Su Lido, motore trainante, si punta sulle piste ciclabili con 800.000 euro e 300.000 sulla passeggiata per cambiare la pavimentazione consunta dagli anni. Per quanto riguarda la sicurezza idraulica, tema fondamentale in un territorio fragile, si parte con tre interventi: le frazioni di Fibbialla, Casoli e Gombitelli per un totale di quasi un milione di euro a titolo di sistemazione di frane e smottamenti. Avviata la progettazione di vari parcheggi finanziati in bilancio: a Buchignano, Pedona, Vado ed ancora Fibbialla. Insomma un programma di opere vaste e necessarie al giro di boa del secondo anno di amministrazione di una maggioranza ampia che intende partire dal Lido, come polmone turistico, e collegarsi al centro storico da rilanciare e alle numerose frazioni.

Isabella Piaceri