Un autista per navetta Un cuoco in stabilimento

ANIMATORI PER BAMBINI

Animatoritrici per feste per bambini. Per candidature: 3402277903 - [email protected]

CONTABILE A PIETRASANTA

La persona ricercata dovrà occuparsi della gestione, dello sviluppo del cedolino paga e di contabilità del lavoro. per candidature: 3285638130

CUOCOA o AIUTO CUOCAO

Per stabilimento a Viareggio. Esperienza per cucina self service che segua le ordinazioni che arrivano dalla cassa, attestato Haccp. Part-time per il turno pranzo, tempo determinato stagionale. Per candidature: 3382830302 - [email protected]

AUTISTA

Autista patente B per effettuare servizi di trasporto navetta alla clientela. Candidature: 3487560015 - [email protected]