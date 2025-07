Un anno senza Federico. Corona d’alloro in mare

È passato un anno esatto da quella che i pietrasantini ricordano ancora oggi come una delle giornate più tristi mai vissute. Successe più o meno all’ora di pranzo: Federico Nappi, 32 anni, titolare di un’azienda di giardinaggio, mentre stava scendendo da via della Rocca dopo aver eseguito alcuni lavori di manutenzione perse il controllo del trattore, rimanendo purtroppo schiacciato sotto il pesante mezzo. I familiari, a partire da Francesca Lazzeri, compagna di Federico e madre della piccola Ginevra Agata Nappi Lazzeri, nata lo scorso 22 novembre, insieme agli amici di Federico e con il supporto dell’amministrazione comunale e della direzione del bagno "Biancamano" di Tonfano hanno organizzato un momento di ricordo.

Si sono dati appuntamento stasera alle 21 nello specchio di mare di fronte allo stabilimento balneare. "Ci siamo messi subito a disposizione dei familiari – spiega l’assessore Matteo Marcucci – per fornire il miglior aiuto possibile. Ringrazio in particolare il consigliere Daniele Taccola per aver coordinato lo svolgimento di questa iniziativa che, nella sua semplicità, parla di Federico in uno dei luoghi da lui più amati: il mare". I ragazzi del bagno "Biancamano", dove il giovane aveva lavorato come bagnino prima di dedicarsi come imprenditore all’attività specializzata nelle opere di giardinaggio, scenderanno in acqua con le tavole da surf e affideranno alle onde una corona d’alloro. L’amministrazione comunale e i familiari invitano la comunità a raccogliersi al pontile per partecipare a questo grande abbraccio simbolico a Federico, a un anno dalla sua prematura scomparsa, e a suoi affetti più cari.

d.m.