Un aiuto ai bisognosi. Creata una via fittizia destinata ai senza tetto

Il Comune interviene a sostegno delle fasce più emarginate della popolazione: i senza tetto e i senza fissa dimora. Nei giorni scorsi, la giunta ha deliberato di creare ex novo una via fittizia per la registrazione dei soggetti senza fissa dimora. Ad oggi, i senzatetto che risiedono abitualmente a Camaiore sono registrati in via Casa Comunale, anch’essa fittizia, per un totale di 31 persone. Per meglio gestire queste fattispecie, la giunta ha creato la nuova via delle Tre Casette, "via fittizia nella quale verranno iscritti con numero progressivo dispari sia i senza tetto risultanti residenti al censimento – si legge nella delibera – , sia i senza fissa dimora che eleggono domicilio nel comune ma che in realtà non hanno un vero e proprio recapito nel comune stesso; per tutte le altre tipologie di soggetti, al di fuori dei casi sopraddetti, la stessa potrà essere utilizzata con i numeri progressivi pari, ad esempio per gli occupanti abusivi". Insomma, una registrazione più puntuale dei casi di marginalità, che comunque necessitano di una residenza – ancorché fittizia – per l’accesso a un’ampia di gamma di diritti, primo tra tutti il medico di base, oltre al "diritto oggettivo personalissimo che ogni cittadino ha di essere iscritto all’anagrafe". Sull’altro piatto della bilancia, inoltre, ‘pesa’ "l’interesse pubblico dello Stato alla registrazione di tutti i cittadini nel comune competente, con ovvie ricadute in termini di servizi pubblici, fiscalità e pubblica sicurezza".