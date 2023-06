Un abbraccio e una targa per omaggiare chi ha lottato per la verità su Seveso

I familiari hanno voluto omaggiare i tanti compagni di viaggio nella battaglia per la verità e la giustizia incontrati in questi 14 anni. "Una targa e un abbraccio" sono stati consegnati ad Antonio Cerri, il vigile del fuoco che la notte del 29 giugno mise a repentaglio la propria vita per salire sulla passerella sopraelevata e studiare il terreno: grazie a quel gesto eroico, capì che doveva concentrare gli sforzi nel raffreddamento delle cisterne prima che esplodessero. Ora va in pensione. Targhe anche al consulente Paolo Toni, indispensabile per il lavoro dell’accusa, e agli altri "membri della squadra" Alfredo Zallocco e Simone Giuli; ai magistrati della Procura Giuseppe Amodeo e Salvatore Giannino; agli avvocati Tiziano Nicoletti, Gabriele Dalle Luche e Riccardo Carloni; e alla giornalista Donatella Francesconi.