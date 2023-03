Ubriaco alla guida di una Porsche in centro a Forte dei Marmi, via la patente

Etilometro (foto di repertorio)

Forte dei Marmi (Lucca), 6 marzo 2023 – A Forte dei Marmi i vigili hanno fermato in pieno giorno un uomo di 61 anni al volante di una Porsche Carrera che guidava in modo pericoloso avendo un tasso alcolemico quasi 4 volte superiore al massimo consentito dalla legge, 1,90 g/l rispetto al limite di 0,5 g/l.

Il conducente è stato denunciato per guida in stato di ubriachezza, gli è stata ritirata la patente con ipotesi di sospensione da uno a due anni e gli è stata sequestrata la supercar. È successo nel fine settimana dopo che venerdì scorso sono iniziate ad arrivare numerose telefonate di allarme, da parte di diversi cittadini, che avevano incrociato sulla loro strada un'auto sportiva di colore scuro che procedeva in direzione del centro fortemarmino a forte velocità sbandando vistosamente. Una pattuglia lo ha trovato vicino alla chiesa di Sant'Ermete dove aveva rischiato la collisione frontale con un'altra macchina che procedeva in senso opposto.

L'uomo, residente a Massarosa, è subito parso agli agenti in stato di alterazione dovuta all'assunzione di alcool, così lo hanno sottoposto a etilometro.