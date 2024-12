Ubriaco blocca i treni per un’ora. Sanzionato e deferito dalla polizia

Multato e denunciato all’autorità giudiziaria per aver bloccato la circolazione ferroviaria per un’ora dopo aver alzato parecchio il gomito. A finire nei guai è un giovane di 34 anni, originario di Alessandria, deferito dal commissariato di polizia di Forte dei Marmi in quanto dovrà rispondere del reato di interruzione di pubblico servizio. L’episodio, che ha attirato la curiosità dei pendolari in attesa del treno ma anche la loro rabbia per i ritardi accumulati dai convogli, è avvenuto sabato pomeriggio alla stazione ferroviaria della città. Ad inviare la richiesta d’intervento è stato il ’118’, con i soccorritori che hanno segnalato alla polizia la presenza un ragazzo ubriaco sui binari della stazione.

Dopo pochi minuti sul posto si è fiondata una volante del commissariato di Forte dei Marmi, ma per fortuna la situazione non era pericolosa né per il giovane né per le altre persone. Gli agenti hanno trovato infatti il 34enne seduto vicino al binario con accanto il personale della Croce Verde di Pietrasanta. A quel punto il giovane, che era in evidente stato di ubriachezza, è stato condotto agli uffici del commissariato, dov’è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio avendo bloccato la circolazione dei treni per circa un’ora. Non solo, gli agenti nei suoi confronti hanno elevato anche una sanzione amministrativa di 100 euro per ubriachezza.