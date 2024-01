Tutto pronto in Darsena per il ’’passaggio“ definitivo a Next Group

Esposta la grande insegna “Next” sulla facciata della palazzina ex Perini Navi che dà sulla darsena Europa. Next è l’abbreviazione di Next Yacht Group del gruppo Nesti che in base agli accordi presi con l’amministrazione comunale e con l’altro cantiere The Italian Sea Group ora proprietario di Perini Navi, svilupperanno al massimo le loro attività commerciali proprio in quel tratto di Darsena. Confermando così Viareggio come la più importante città italiana della nautica. Next già da tempo ormeggia i propri yacht alla banchina di fronte, ricostituendo così una visibilità di altissimo livello. Tra pochi giorni aprirà, infatti dopo il 10 gennaio, a pochi metri di distanza, il rinnovato spazio espositivo e commerciale The Italian Sea Group proprio dove c’era la falegnameria interna di Perini stessa. L’accordo siglato dalle due realtà della nautica viareggina, infatti, diventerà operativo all’indomani del 10 gennaio sulla base del protocollo siglato con l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giorgio Del Ghingaro.

W.S.