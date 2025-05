Turismo e promozione. Aperto il nuovo infopoint. Sarà gestito da ’Verdelago’

Un nuovo servizio è stato attivato nel capoluogo per i turisti in visita a Massarosa. In occasione della Mostra Agrozootecnica, ha aperto ufficialmente, in vista dell’avvio della bella stagione, il nuovo infopoint ricavato negli spazi dell’ex edicola accanto al municipio. Un ulteriore strumento di promozione e valorizzazione del territorio, dunque, in vista dell’estate ormai alle porte.

All’interno dell’infopoint, il turista troverà tutte le informazioni su luoghi, eventi, esperienze e attività, oltre ovviamente alle indicazioni su dove dormire e dove mangiare a Massarosa. Ci saranno mappe, itinerari e percorsi alla scoperta delle eccellenze culturali, ambientali e naturalistiche ma anche esposizione dei prodotti tipici delle aziende locali e un angolo dedicato alle pubblicazioni del Premio Letterario Massarosa e a documenti sulla storia locale.

"Da una parte gli eventi e le manifestazione dall’altra gli strumenti di marketing e promozione turistica – commenta l’assessore al turismo Fabio Zinzio –; Massarosa è pronta e cresce anche dal punto di vista turistico. Il lago, i sentieri, il patrimonio storico artistico e culturale, non mancano le eccellenze, a noi il compito di valorizzarle e comunicarle al meglio".

L’infopoint è gestito in sinergia con l’Associazione Versilia Verdelago nel più ampio progetto di marketing territoriale “La Via delle Erbe e dei Fiori”. "Massarosa ed il suo territorio hanno tanto da offrire ai turisti – sottolinea la sindaca Simona Barsotti –; l’infopoint è un ulteriore strumento per metterle in rete e farle conoscere a chi si trova in vacanza in Versilia e a Massarosa. Un’iniziativa che allo stesso tempo recupera la struttura dell’ex edicola e garantisce un punto di infomazioni turistiche e promozione".

Nel corso del mese di maggio, l’infopoint sarà aperto il venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19; il sabato dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19; e infine la domenica dalle 9 alle 12.

RedViar