Falsi tecnici Enel e pseudo incidenti. In Versilia è ancora allarme truffe

Pietrasanta (Lucca), 2 dicembre 2023 – Continuano a provarci in tutti i modi, sperando ogni volta di trovarsi di fronte a un anziano per poterlo abbindolare e truffare con giri di parole. L’ultima “tendenza“ di queste truffe è di telefonare inventando che il figlio o la figlia del malcapitato ha causato un grave incidente stradale e che pertanto c’è un bisogno urgente di soldi per pagare subito il danno ed evitare guai peggiori. C’è poi la variante che sfrutta la messaggistica sui telefoni, con il mittente che si spaccia per figlio e chiede l’invio di denaro in quanto impossibilitato a provvedere lui di persona. E poi c’è un fenomeno che si verifica da tanto tempo e ciclicamente si ripropone: il falso addetto della luce, dell’acqua o del gas che chiede di poter entrare in casa in quanto l’utente deve saldare determinate fatture. Il che è totalmente inventato ma può funzionare a seconda dell’anagrafe della vittima.

Ieri , ad esempio, è andata male a due persone che hanno girovagato tra l’Accademia e la Torraccia dicendo di essere due tecnici dell’Enel. La tecnica è stata quella di suonare ai campanelli e di giustificare la loro presenza con non meglio precisati avvisi in fattura. Ma sulla loro strada per fortuna hanno trovato cittadini giovani ed esperti che li hanno cacciati in un secondo, con conseguente tam-tam porta a porta e anche sui social per mettere in guardia i propri concittadini. Episodi che sono sempre stati segnalati alle forze dell’ordine, sebbene acciuffare i malintenzionati sia tutt’altro che semplice. In ogni modo l’invito è sempre il solito: tenere gli occhi aperti e fare il ’112’ per segnalare in maniera tempestiva questi tentativi di truffa.

Che sono poi i consigli che da tempo i carabinieri forniscono ai cittadini, in primis gli anziani, incontrati nei vari appuntamenti promossi sul territorio, incluso quello pietrasantino. Iniziativa tutt’altro che conclusa, alla luce proprio di questa escalation in cui ogni tanto, purtroppo, ci casca qualche cittadino sprovveduto. Il prossimo appuntamento si terrà oggi alle 17.30 alla chiesa parrocchiale di Valdicastello, con gli ufficiali dell’Arma che insegneranno ai presenti come riconoscere le truffe e come sapersi difendere dagli impostori e dal pericolo di finire raggirati. Incontro che vede la parrocchia lanciare un appello ai propri compaesani affinché partecipino numerosi visto il delicato e attuale argomento da trattare.