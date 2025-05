"Piotr, torna a casa. La tua famiglia ti aspetta. Siamo in ansia"

VIAREGGIO"Piotr, torna da noi. La tua famiglia ti aspetta": è l’appello accorato dei familiari di Piotr Bartlomiej Knapczyk, giardiniere di 48 anni di origine polacca, ma residente da circa 20 anni a Capriglia. La famiglia dopo una settimana dal suo allontanamento di sabato 3 maggio quando l’uomo si è allontanato a piedi dalla casa di alcuni familiari, dove viveva da circa un anno, in via Aurelia Nord a Pietrasanta, lancia un appello a chiunque ha informazioni utili perché ha il cuore in tumulto e vive ore di angoscia. Piotr Knapczyk si sarebbe allontanato dalle 9 alle 12 di sabato, poco prima si sarebbe mosso brevemente su un maxi scooter Honda scuro per tornare a casa dove ha lasciato il portafoglio, potrebbe essere senza documenti e denaro, mentre ha portato con sè il telefono cellulare, modello Samsung nero di base, staccato. Chi lo conosce lo descrive come una persona riservata, di buon cuore che potrebbe vivere un momento di fragilità emotiva. E’ un padre di famiglia, la moglie e i due figli attendono con ansia che torni a casa. Le ricerche delle forze dell’ordine con l’ausilio dell’associazione Penelope si concentrano nella zona tra Capriglia, Pietrasanta e Viareggio lo avrebbero visto a Bicchio, con particolare attenzione ai sentieri, ai percorsi escursionistici e alla zona boschiva. Le prime segnalazioni sono arrivate nello scorso fine settimana e sono arrivate da Pietrasanta, qualcuno lo avrebbe visto salire su un pulman. Segnalazioni che stanno vagliando le forze dell’ordine. La famiglia ringrazia chi può offrire un aiuto e lancia un appello a chi potrebbe averlo visto sabato scorso sabato sullo scooter o a piedi. "Grazie alle forze dell’ordine all’Associazione Penelope. Chi lo riconosca chiami il 112 o il 345.5019051, numero di Penelope Toscana. Ogni informazione può essere utile per riportare a casa il nostro Piotr". Distribuiti centinaia di volantini, affissi anche nelle farmacie per sollecitare l’attenzione dei cittadini.

maria nudi