Truffa un’anziana all’Acquacalda: condannato a 3 anni

Il finto legale che aveva truffato un’anziana senese che vive all’Acquacalda, un colpo da 40 mila euro, non l’aveva fatta franca venendo arrestato dai carabinieri di Siena in allerta per via dei continui raggiri agli anziani. E ieri mattina è stato condannato con rito abbreviato a tre anni. Tenuto conto dell’aggravante rappresentata dal fatto che la pensionata raggirata aveva 78 anni, era appunto anziana. E delle recidiva. L’uomo infatti solo qualche giorno prima era stato denunciato per un altra truffa simile ai danni di una 74enne, anch’essa senese. Fra quindici giorni le motivazioni della sentenza.

Un segnale forte, dunque, quello che è venuto anche dal tribunale nei confronti di uno reati più odiosi che mandano in tilt i pensionati. Nel settembre scorso non aveva telefonato, come sempre avviene, presentandosi direttamente a casa della signora dicendole che stava assistendo suo figlio che aveva avuto un incidente stradale. Lei gli aveva consegnato beni di valore, fra ori e soldi, per un valore di 40mila euro.