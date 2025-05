Adolescenti tra luci e ombre. Sport, teatro e volontariato. Ma i disturbi aumentano

Ci sono i giovani che coltivano la passione per il teatro, lo sporto o il volontariato. Ma c’è anche l’altra faccia della medaglia fatta di dipendenza dai social, chiusura in se stessi, disturbi della personalità e aumento dei tentativi di suicidio. Non a caso si intitola "Adolescenza: luci e ombre" il convegno di scena domani alle 9 al teatro "Galeotti" di Pietrasanta e promosso dalla Croce Verde di Pietrasanta nell’ambito delle iniziative per il suo 160° anniversario. L’evento, patrocinato dal Comune e sostenuto dalla Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana, vedrà alternarsi sul palco una quindicina tra relatori e moderatori alla presenza di 400 studenti di terza media e del biennio delle superiori di tutta la Versilia.

"Siamo stati costretti a mandare indietro alcune classi – dicono il presidente della Croce Verde Gabriele Dalle Luche e il direttore della rsa ’Villa Ciocchetti’ Franco Viti – tanto era l’interesse verso questo tema attualissimo e molto delicato. Il nostro servizio alla comunità, avviato oltre un secolo e mezzo fa, è da sempre rivolto anche al mondo dei giovani, in particolare fornendo loro l’opportunità di fare volontariato". Il menù di domani sarà molto ricco grazie a un lavoro lungo quattro mesi che ha impegnato il comitato scientifico composto da Domenico Lombardi (pediatra e neuropsichiatra infantile nonché ex sindaco di Pietrasanta), Stefania Millepiedi (neuropsichiatra infantile) e Silvano Bertelloni (pediatra e direttore della rivista ’Il Pediatra’). "Il primo convegno, promosso l’anno scorso al Sant’Agostino, era rivolto ai professionisti e alle famiglie – spiega Lombardi – mentre stavolta, di concerto con Asl, Procura di Lucca e Ufficio scolastico provinciale, forniremo delle opportunità ai nostri adolescenti, i quali potranno fare domande ai relatori. La presenza di campioni olimpici versiliesi quali Nicola Vizzoni e Stefano Ticci sarà utile a veicolare l’importanza dello sport per tutta una serie di valori positivi. Stesso discorso per il teatro grazie all’intervento dell’attore pietrasantino Luca Lazzareschi e per l’arte con lo scultore Giuseppe Bergomi. Altrettanto fondamentali saranno la testimonianza di Natalia Quintavalle, che racconterà la sua esperienza di ambasciatrice con i giovani afghani, e del sostituto procuratore di Lucca Alberto Dello Iacono su reati e fasce deboli. Una cosa è certa: la pediatria si occupa sempre più di disturbi neuropsichiatrici che fisici. Parleremo di dipendenze dai social, abbandono e dispersione scolastica, lavoro minorile, fuga dei laureati dall’Italia, baby gang, disturbi alimentari, ansia e depressione, e aumento dell’uso di sostanze stupefacenti e di minori assassinati. Tutti casi in continua ascesa dopo l’era Covid".

Daniele Masseglia