Un nuovo project financing in arrivo. Contropartita per gestire i parcheggi

Proposta di nuovo project financing per Lido di Camaiore: gestione dei parcheggi a pagamento in cambio di un’opera pubblica. Il pontile e i parcheggi partoriscono un ‘figlio’ dopo ben vent’anni dal primo esperimento di finanza di progetto. La vita è strana ed anche i corsi e ricorsi della storia politica di Camaiore: l’anno prossimo scadrà il contratto che affida la gestione del parcometro blu alla cooperativa Citta’ di Lucca e, per mantenerla, la stessa ha avanzato la sua proposta al Comune attraverso un partenariato che rilanci il viale Sergio Bernardini di Lido di Camaiore.

Questa parte costiera difatti avrebbe bisogno di una revisione estetica e funzionale. In parole povere l’amministrazione opta per un dare-avere, oggetto base del project: l’affidamento della gestione di tutti i parcheggi a pagamento in cambio di un’opera utile al Comune. Tutto parte dal project financing del pontile e dei parcheggi, strumento molto criticato nei primi anni 2000 dal centrosinistra di allora: l’ex sindaco di centro destra Giampaolo Bertola lo utilizza per la prima volta per ottenere la realizzazione da ‘Varia-Bicicchi-Quadrifoglio‘ di pontile e parcheggi sotto le piazze di Lido nel 2005 e, in cambio, loro ne manterranno la proprietà per decenni, fino al 2034.

Ma il sindaco dem Alessandro Del Dotto decide,in quello che è stato il suo secondo mandato amministrativo, di ‘riprendersi’ i parcheggi a pagamento pagando agli imprenditori circa 700.000 euro ogni anno: i parcheggi restano peraltro affittati alla Cooperativa Citta’ di Lucca con contratto, risalente agli albori dell’operazione, che scade nel 2026.

E qui, a questo punto della vicenda, subentra l’attuale sindaco di Camaiore, Marcello Pierucci, che decide di utilizzare a sua volta un project, peraltro una formula che in passato non apprezzava molto, per scegliere a chi affidare tale futura gestione: la cooperativa in scadenza propone, in cambio, il rifacimento del viale Bernardini ed altri invece proporranno altre opere. La prima fase prevede dunque le proposte di varie società interessate e, solo dopo centoventi giorni, lo studio concreto di un bando di gara per affidare, tra quelle proposte, l’opera pubblica giudicata più utile al territorio.

