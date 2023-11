Truffa sventata da un volontario . La Misericordia diffida i furbetti

Hanno provato a fare una truffa di quelle porta a porta spacciandosi per volontari della Misericordia di Casalguidi e Cantagrillo dichiarando di essere lì per raccogliere soldi a favore di un’iniziativa benefica, ma hanno scelto la porta sbagliata e sono stati "sgamati". E’ successo a Casalguidi qualche giorno fa. I truffatori si erano organizzati bene, indossando anche la divisa da volontario della Misericordia, facilmente reperibile su qualsiasi sito web di vendita on line. Sono così andati a suonare il campanello a varie abitazioni dicendo di raccogliere offerte per il gruppo Raggio di sole per gli anziani, uno dei due progetti – l’altro è il progetto Edera – promossi proprio dalla Misericordia di Casalguidi e Cantagrillo, nato per far socializzare e supportare le persone anziane. Il caso ha voluto però che in una delle abitazioni a cui si sono rivolti risiedesse proprio un volontario della stessa Misericordia. Non appena l’uomo ha aperto ai sedicenti confratelli si è insospettito, non avendoli mai visti precedentemente, ha fatto qualche domanda e ha chiesto loro i nomi. A quel punto i truffatori se la sono data a gambe, senza dare spiegazioni di alcun tipo. Il volontario ha quindi dato subito l’allarme alla sede della Misericordia di Casalguidi e Cantagrillo, perché avvertisse e mettesse in guardia la cittadinanza da episodi simili. Sembra tra l’altro che arrivino anche telefonate, che preannunciano l’arrivo degli incaricati dell’associazione di volontariato per riscuotere il contributo economico a scopo di beneficenza.

"La nostra Misericordia non effettua più raccolte porta a porta. Una regola che vale anche per i rinnovi della tessera dei sostenitori che avviene tramite bollettino che arriva direttamente a casa – fanno sapere dalla Misericordia di Casalguidi - preghiamo quindi i cittadini di non versare nessuna offerta a chi si presenta a nome nostro, e eventualmente se accadesse di nuovo di segnalarlo alle autorità". Per mettere sull’avviso da questo tipo di truffe il segretario dell’associazione di volontariato Franco Pieri ha scritto anche un post di avvertimento sulla pagina Facebbok dell’associazione.

D.G.