Si finge esperto di investimenti, poi ricatta la vittima: arrestato

Lucca, 27 maggio 2025 - Si era presentato come un esperto di investimenti, ma dietro al volto rassicurante del trading online si nascondeva una truffa ben orchestrata che si è poi trasformata in una tentata estorsione. Sabato mattina, a Pietrasanta, la polizia di stato ha arrestato un cittadino ucraino di 31 anni, sorpreso mentre tentava di incassare 7.000 euro in contanti da una donna di 63 anni, vittima del raggiro.

Tutto ha avuto inizio lo scorso febbraio, quando la donna, residente a Pietrasanta, ha risposto a un annuncio sui social per presunti investimenti finanziari. Dopo aver fornito le proprie generalità, ha iniziato a effettuare bonifici per un totale di circa 25.000 euro, rassicurata dai grafici che mostravano andamenti positivi delle operazioni.

In un secondo momento, però, la modalità è cambiata: la vittima ha cominciato a consegnare denaro contante, per altri 50.000 euro circa, direttamente a corrieri che si presentavano sul suo luogo di lavoro.

Quando ha capito che poteva trattarsi di una truffa, si è rivolta alla polizia postale. Le indagini hanno preso piede, ma i truffatori, accortisi dello stop ai versamenti, hanno ricattato la donna: se voleva riavere i soldi investiti, avrebbe dovuto consegnare altro denaro.

A quel punto è entrata in gioco la squadra mobile. In accordo con la vittima, è stata organizzata una consegna controllata. Sabato 24 maggio, in tarda mattinata, l’uomo si è presentato puntuale all’appuntamento, dove ha ricevuto i 7.000 euro in contanti. I poliziotti, appostati nei paraggi, sono intervenuti subito e lo hanno arrestato in flagranza.

Il 31enne è finito in manette.