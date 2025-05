“Viaggiare gratis sul bus si può”, ma la super promozione è una truffa. Attenzione alla trappola digitale

Empolese Valdelsa, 26 maggio 2025 – Si tratta di una truffa per certi versi dall’aspetto grossolani che però può trarre in inganno gli utenti che vi si imbattono. Ma del resto oggi l’inganno è sempre dietro l’angolo. Fioccano le truffe on line e toccano ogni aspetto della nostra vita. Anche il trasporto. È quanto sta accadendo da una manciata di ore. Lo segnala Autolinee Toscane informando che sono state segnalate truffe online, in particolare sui social media, dove vengono promesse tessere in edizioni limitate a prezzi irrisori che consentono di viaggiare a bassissimi prezzi sui mezzi pubblici in alcune città o in tutta la toscana. Non c’è niente di più falso e ingannevole. L’azienda precisa che si tratta di fake news e post, “con informazioni false e prive di fondamento”. Il meccanismo è orchestrato con tanto di esca: nei posto – viene spiegato – ci sono immagini di biglietti e fotomontaggi, che vengono offerti, a pochi euro e in modo esclusivo, abbonamenti annuali, simulando anche commenti e risposte di utenti soddisfatti. “Tutto con l’evidente scopo di attirare l’attenzione, trarre in inganno e far cadere in una truffa”. Facendo vedere che c’è chi ha già approfittato del boccone ghiotto.

Studenti che salgono sull’autobus per andare a scuola (foto d’archivio): Autolinee Toscane mette in guardia rispetto alle recenti segnalazioni di tentativi di truffa telematica

Autolinee Toscane – ribadisce l’azienda di trasporto – “è completamente estranea a queste iniziative a ed invita a non cliccare sui link di questi post e non dare i propri dati”. Casi simili si erano già verificati negli scorsi mesi, già allertati e denunciati alle forze dell’ordine; quindi, “si invita a prestare attenzione e a diffidare da informazioni e comunicazioni che non provengano dai canali ufficiali”.

Ci sono dei precedenti a dimostrare che è importante la massima attenzione. Nelle truffe precedenti, dopo un pagamento di pochi euro, venivano sottratti ai truffati anche importi superiori a varie decine di euro. Autolinee Toscane ricorda che per utilizzare il servizio è necessario avere un biglietto o un abbonamento valido emesso dai canali di vendita ufficiali e validarlo quando necessario. Non ci sono offerte speciali a prezzi stracciati e per lo più promosse via social. Per tutte le informazioni è possibile consultare il sito www.at-bus.it e la app ufficiale AT bus.