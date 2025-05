Educazione finanziaria al Castelnuovo. Cerimonia finale di un progetto vincente

L’educazione finanziaria è materia di grandissimo interesse per studenti e studentesse delle scuole superiori e una ulteriore prova è arrivata dal ciclo di lezioni tenute dalla Fondazione per l’educazione finanziaria (Feduf), promossa da Abi (Associazione Bancaria Italiana) al Liceo Castelnuovo, organizzate dall’istituto scolastico fiorentino diretto dal professor Alessandro Bussotti, assieme al Banco di Lucca e del Tirreno. E ieri la cerimonia finale di premiazione ha visto una entusiastica partecipazione degli studenti e delle studentesse, coordinati dal professor Stefano Guigli, nell’incontro con il direttore generale del Banco di Lucca e del Tirreno Andrea Pacifici ed i docenti Feduf Laura Ranca e Lorenzo Mancinelli. La lezione verteva sulla ‘Sicurezza online’, argomento che studenti e studentesse sono stati particolarmente interessati ad approfondire e che ha visto i relatori affrontare tutti i temi delle truffe online e delle fake news in ambito economico.

L’educazione finanziaria è entrata ufficialmente nel programmi didattici ministeriali da quest’anno, ma il Liceo Castelnuovo di Firenze da tempo aveva anticipato questa normativa inserendo gli incontri con gli esperti del Banco di Lucca e del Tirreno nella propria didattica. E gli studenti e le studentesse hanno approvato il progetto che li prepara ad una partecipazione più consapevole ai temi della sostenibilità, della parità di genere, della lotta agli sprechi, della sicurezza informatica ed agli altri temi oggetto quotidiano di dibattito familiare come la spesa, il risparmio, l’investimento, il patrimonio, le tasse, ed altri. Nella diffusione di queste tematiche e della sensibilità ai temi dell’Agenda 2030 il Banco di Lucca e del Tirreno, presieduto da Sergio Ceccuzzi e facente parte del Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna presieduto da Antonio Patuelli e diretto da Nicola Sbrizzi, è sempre in prima fila ed ha promosso solo quest’anno oltre cento ore di lezione nelle scuole di Ravenna, Ferrara, Bologna, Firenze e Lucca, portando anche la scuola Manfredi Tanari di Bologna a classificarsi tra le prime dieci scuole in Italia alla finale nazionale di ‘Conoscere la Borsa’.

I programmi di Educazione Finanziaria sono modulati in base al livello delle scuole ed i docenti possono concordare con i docenti Feduf gli orari e le date delle lezioni oltre che i temi specifici che intendono sviluppare. Per informazioni e iscrizioni si può contattare la Feduf per mail [email protected]; telefono 06 6767581 / 589.