Trovato cadavere nella Pineta di Levante

Viareggi0, 26 giugno 2024 – Un uomo di 57 anni originario di Camaiore è stato trovato privo di vita in pineta di Levante a Viareggio riverso su una panchina nei pressi del Collegio Colombo. L'allarme è stato dato poco dopo le 8 da un passante. Sul posto il medico del 118 e un'ambulanza della Croce Rossa, oltre a una pattuglia dei carabinieri, ma per l'uomo non c'era ormai più nulla da fare. A quanto emerge dai primi accertamenti il 57enne sarebbe deceduto per cause naturali.

Notizia in aggiornamento