Trova un portafoglio Lo riconsegna subito

Un attimo di distrazione quando è risalito in macchina, il portafoglio che cade all’interno del parcheggio, la ricerca senza esito appena se n’è accorto tornando subito indietro. L’uomo, residente a Tonfano, non sperava di certo nel miracolo ed è tornato a casa con la coda tra le gambe e l’intenzione di bloccare le carte di credito. Ma i miracoli, invece, a volte accadono. Un passante anonimo ha avvistato il portafoglio e non ci ha pensato due volte a portarlo alla stazione dei carabinieri, senza toccare né soldi né documenti né bancomat. È il proprietario del portafoglio a raccontare quanto successo giovedì all’esterno del “Brico“ di Viareggio. "Cinque minuti dopo aver lasciato il parcheggio – dice – mi sono accorto che avevo perso il portafoglio, ma ormai era troppo tardi e l’ho cercato invano fuori e dentro il ’Brico’. Sono tornato a casa con l’intenzione di bloccare le carte, ma dopo appena un’ora mi hanno chiamato i carabinieri dicendomi che un anonimo lo aveva trovato portandolo in caserma. Desidero ringraziare questo signore: è una fortuna che al mondo esistano ancora persone così oneste e generose".

d.m.