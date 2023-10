Tromba d’aria devasta Motrone. Bagno “Nautilus“ spazzato via

Marina di Pietrasanta (Lucca), 20 ottobre 2023 – Il muro d’acqua si è sollevato dal mare intorno alle 15.30, risucchiato da venti fortissimi. Tutto intorno il cielo è diventato nero come la pece. E in pochi secondi si sono formate ben tre trombe d’aria, dando inizio alla devastazione, breve ma impietosa. I coni sono arrivati all’altezza del bagno “Nautilus“ di Motrone, accanto alla spiaggia libera, e nel giro di un paio di minuti hanno travolto tutto ciò che si è parato loro davanti. I titolari, ex clienti del bagno doppiamente disperati avendo rilevato la concessione soltanto lo scorso aprile, temono che i danni causati dal fortunale di ieri pomeriggio ammontino a non meno di 50-60mila euro.

"C’era l’allerta meteo – racconta Roberto Sbrana, imprenditore viareggino diventato proprietario del ’Nautilus’ insieme al figlio Francesco – ma non pensavo con queste proporzioni, anche perché altrove ha piovuto o alla peggio grandinato ma senza far danni. Da noi ha distrutto tutto: pedalò sollevato e rovesciato, gazebo e chiringuito rasi al suolo, ombrelloni spezzati. Così pure gran parte delle chiusure del vagone cabine, comprate appena una settimana fa e costate 26mila euro. E poi i tetti di bagni e docce scoperchiati e anche l’angolo giochi per bambini spazzato via. È stata risparmiata solo la zona bar, ma ha fatto tanti danni, ad essere ottimisti 50-60mila euro. Per fortuna siamo assicurati: che tristezza, però, c’è da rimboccarsi le maniche".

A dargli man forte è intervenuto anche Francesco Verona, presidente dei balneari di Marina di Pietrasanta oltre che titolare del confinante bagno “King“ e testimone del disastro dall’inizio alla fine. "Ci sono passati sopra tre coni di tromba d’aria: è stato breve – dice a caldo Verona – ma tremendo. Nei prossimi giorni vedremo se ci sono stati danni anche alle altre strutture della Marina".

Il maltempo si è fatto sentire anche altrove, ruggendo ma senza mordere più di tanto. A Pietrasanta, specie alla Traversagna, c’è stata ad esempio una forte grandinata, con chicchi piuttosto grandi e appuntiti anziché tondeggianti. Stesso discorso a Solaio e, nel camaiorese, in località Marignana e Pontemazzori. Focette invece è stata “pettinata“ da un vento fortissimo, mentre a Querceta e Pozzi ha piovuto e grandinato ma senza eccessi. Emblematica, infine, la foto della supercella temporalesca rimbalzata ieri sui social e scattata dalla collina. Il racconto riporta di un "risucchio d’acqua dal mare" accompagnato da violente raffiche di vento.