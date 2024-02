Trentenne travolto da un treno. Rischia l’amputazione del braccio

È riuscito a trascinarsi fino alla stazione. Nonostante la ferita profonda al braccio. Il sangue, che usciva copioso, e il dolore, da togliere il fiato. Ha camminato lungo i binari, cercando qualcuno a cui chiedere aiuto. E l’ha trovato allo scalo di Torre del Lago: dai pendolari in attesa di un convoglio è partita la richiesta di soccorso alla centrale del 118. "Mandate un’ambulanza, un uomo ha avuto un incidente con un treno".

È accaduto ieri mattina, intorno alle 10.30. Dopo aver percorso la massicciata, in direzione Bufalina, un trentenne originario della Nigeria è stato investito da un Eurostar in transito. Fortunatamente il giovane è riuscito mantenere l’equilibrio, senza lasciarsi trascinare dal vortice d’aria del treno in corsa. Ma nell’impatto ha subito la semi amputazione del braccio. Alla stazione di Torre del Lago l’uomo – rimasto sempre vigile e cosciente – è stato soccorso dai volontari della Misericordia locale, intervenuti insieme all’automedica, che hanno accompagnato il trentenne in codice rosso all’ospedale di Cisanello. Inevitabilmente – per consentire i rilievi – la circolazione ferroviaria sulla linea Viareggio-Pisa ha subito ritardi e cancellazioni.

Sul posto sono infatti intervenute anche le forze dell’ordine per accertare la dinamica dell’incidente. Purtroppo non isolato. Ogni giorno la ferrovia, nel tratto che corre al confine tra la frazione e il comune di Vecchiano viene attraversata dai pedoni. Qualcuno per accorciare, pericolosamente, la strada verso casa; qualcun altro per acquistare o vendere droga nella Pineta dello spaccio. Un imprudenza che, negli anni, ha causato una serie drammatica di morti e feriti.