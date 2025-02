Trenta nuove palme sul viale. Tutte acquistate da privati

Sono state messe a dimora 31 nuove palme sul lungomare a Vittoria Apuana. Grazie al nuovo Piano Operativo, il territorio si arricchisce quindi di nuove alberature. Queste palme – che sono in fase di sistemazione – sono state donate alla comunità dai privati cittadini che, nell’ambito dei loro progetti di ristrutturazione edilizia, hanno adempiuto all’obbligo di contribuire al verde pubblico. Infatti proprio per garantire la sostenibilità, il Piano prevede (tra le novità) piantumazioni obbligatorie per i privati che effettuano ristrutturazioni, con alberi scelti puntualmente in base alle tipicità del territorio, e una particolare attenzione alle alberature storiche in aree come Roma Imperiale. "Un intervento – sottolinea con soddisfazione l’amministrazione comunale – che migliora il paesaggio, valorizza il nostro lungomare e rende il paese più accogliente. Un passo avanti per un ambiente più sostenibile e curato per tutti".