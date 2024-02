Uomo investito dal treno a Viareggio, ritardi fino a 110 minuti

Viareggio, 1 febbraio 2024 – Treni in ritardo e cancellati sulla linea ferroviaria tra Pisa e Viareggio. Il motivo è un grave incidente avvenuto intorno alle ore 10 di oggi, giovedì 1 febbraio, quando un uomo di circa 30 anni, nazionalità marocchina, è stato investito da un treno a Torre del Lago. Fortunatamente l’uomo non è morto nell’impatto ma ha riportato gravi ferite al braccio destro e altre escoriazioni. Rimasto sempre vigile e cosciente è stato portato in elisoccorso Pegaso in codice rosso all’ospedale Cisanello di Pisa. Sul posto sono intervenuti un’automedica e l’ambulanza della Misericordia di Torre del Lago, oltre alle forze dell’ordine.

La circolazione, come informa il sito di Trenitalia, è tornata regolare intorno a mezzogiorno. Ma alcuni treni, sia dell’Alta Velocità, sia Intercity, che Regionali hanno registrato pesanti ritardi e cancellazioni.

Il treno Alta Velocità FB 8606 Roma Termini (6:57) - Torino Porta Nuova (13:40) ha registrato un maggior tempo di percorrenza di 110 minuti.

Il treno Intercity IC 505 Ventimiglia (6:37) - Roma Termini (14:33) ha registrato un maggior tempo di percorrenza di 55 minuti.

I treni Regionali hanno subito variazioni, limitazioni di percorso o cancellazioni e hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 30 minuti.

Sono state attive corse con bus per i collegamenti Regionali tra Pisa e Viareggio con fermata a Torre del Lago.